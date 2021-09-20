7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!
BİM 81 ildeki binlerce şubesine yeni alımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak 20 Eylül tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı aktarıldı. Sitenin iş ilanları alanında genç ve başarıya odaklı kişilere ihtiyaç duyulduğu bilgisi verildi. Başvurmak için bazı işlemleri tamamlamanız gerekiyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak ya da yeni hesap oluşturarak işçi alımı ilanlarına ve genel formuna detayları doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Açık pozisyonlarda kendinize uygun bir duyuru bulunmuyorsa başvurular "Genel başvuru" kısmından rahatlıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
20.09.2021 12:58
- Son Güncelleme: 20.09.2021 12:58
7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir. BİM yeni personel alımları yapmaya devam ediyor ve ilanlarını da internet sitesi üzerinden anında aktarıyor. 81 ilde faaliyetlerine devam eden BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını tek tek duyurdu. Bu doğrultuda başvuru yaparken formda yer alan tüm bilgileri eksizlik doldurmanız gerekmektedir. İlanlara başvuru yapacaklar için iş ilanı duyurusunun olduğu kısımda yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı belirtildi.