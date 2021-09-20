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Haberler Ekonomi 7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

BİM 81 ildeki binlerce şubesine yeni alımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak 20 Eylül tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı aktarıldı. Sitenin iş ilanları alanında genç ve başarıya odaklı kişilere ihtiyaç duyulduğu bilgisi verildi. Başvurmak için bazı işlemleri tamamlamanız gerekiyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak ya da yeni hesap oluşturarak işçi alımı ilanlarına ve genel formuna detayları doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Açık pozisyonlarda kendinize uygun bir duyuru bulunmuyorsa başvurular "Genel başvuru" kısmından rahatlıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

20.09.2021 12:58 - Son Güncelleme: 20.09.2021 12:58
7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

7 ilde yüzlerce ki tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir. BİM yeni personel alımları yapmaya devam ediyor ve ilanlarını da internet sitesi üzerinden anında aktarıyor. 81 ilde faaliyetlerine devam eden BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını tek tek duyurdu. Bu doğrultuda başvuru yaparken formda yer alan tüm bilgileri eksizlik doldurmanız gerekmektedir. İlanlara başvuru yapacaklar için iş ilanı duyurusunun olduğu kısımda yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

İşte alım yapılacak iller:

7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

İhtiyaç (Kategori) Asistanı İstanbul(Asya)
İkram Servis Personeli İstanbul(Asya)
Çiğli / İzmir Bölge Taze Gıda Personeli İzmir

7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

Sincan / Ankara Depo Mal Kabul Personeli Ankara
Sincan / Ankara Depo Sevkiyat Şoförü Ankara
Sincan / Ankara Depo Reachtruck Operatörü Ankara

7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir!

Toplama Şef Yardımcısı Ankara
Muratpaşa / Antalya Bölge Taze Gıda Personeli Antalya
Muratpaşa / Antalya Bölge Kasa Reyon Personeli Antalya
Teknik Destek Asistanı İstanbul(Avr.)

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