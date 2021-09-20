7 ilde yüzlerce kişi tam ve yarı zamanlı işe alınacak! BİM müjdeli haberi paylaştı! 18-39 yaş arası herkes anında başvurabilir. BİM yeni personel alımları yapmaya devam ediyor ve ilanlarını da internet sitesi üzerinden anında aktarıyor. 81 ilde faaliyetlerine devam eden BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını tek tek duyurdu. Bu doğrultuda başvuru yaparken formda yer alan tüm bilgileri eksizlik doldurmanız gerekmektedir. İlanlara başvuru yapacaklar için iş ilanı duyurusunun olduğu kısımda yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı belirtildi.