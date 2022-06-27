Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar olacak? Prim desteği formülü: "Asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum"

Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak.