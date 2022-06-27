Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar olacak? Prim desteği formülü: "Asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili verdiği müjde A Haber ekranlarında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem tarafından değerlendirildi. Asgari ücret üzerindeki tüm vergilerin kaldırıldığını sadece prim kesintisini olduğunu ifade eden Erdem, asgari ücrete yönelik beklentisini rakam vererek açıkladı ve "6000 TL olacağını düşünüyorum" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda asgari ücret için talimat verdiğini belirterek en kısa sürede müjdeli haberi vereceklerini duyurdu.
Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yönelik beklentisini rakam vererek açıkladı.
Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak.
SADECE PRİM KESİNTİSİ VAR
Asgari ücretin üzerindeki tüm vergiler kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. 5004 TL'lik asgari ücretin 751 liralık sigorta kesintisi var. Bu kesilince işçiye 4250 lira veriliyor.