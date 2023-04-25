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Haberler Ekonomi Yurtdışı borçlanmayla EYT'li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

Yurtdışı borçlanmayla EYT'li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından 1.6 milyon kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapanların arasında yurt dışında yaşatyan binlerce Türk vatandaşı bulunuyor. Yurtdışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesini alıp Türkçe'ye çevrilen metni konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor. Ancak EYT'ye başvuruda bulunanların sigorta başlangıç tarihine ve çalışma süresini dikkat alması şart...

takvim.com.tr
25.04.2023 08:14 - Son Güncelleme: 25.04.2023 08:14
Yurtdışı borçlanmayla EYT’li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

EYT'den emekli olup işlemleri tamamlananların aylıkları yatırılmaya devam ediyor.

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Yurtdışı borçlanmayla EYT’li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

Her başvuru için sigorta kollarından borçlanmaya kadar birçok başlıkta tek tek inceleme yapılıyor.

Yurtdışı borçlanmayla EYT’li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

İşlemler tamamlandığı gün hiçbir hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi dâhil fark ve aylıklar yatıyor.

Yurtdışı borçlanmayla EYT’li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

Başvuruda bulunanlar aylıklarını en geç mayıs içinde ödenmiş olacak, iddia edildiği gibi eylül ayına sarkması söz konusu olmayacak.

Yurtdışı borçlanmayla EYT’li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından normal emeklilik sürecinde olduğu gibi EYT kapsamında binlerce başvuru geliyor

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