Yurtdışı borçlanmayla EYT'li olanlar nelere dikkat etmeli? Hizmet belgesine dikkat!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından 1.6 milyon kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapanların arasında yurt dışında yaşatyan binlerce Türk vatandaşı bulunuyor. Yurtdışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesini alıp Türkçe'ye çevrilen metni konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor. Ancak EYT'ye başvuruda bulunanların sigorta başlangıç tarihine ve çalışma süresini dikkat alması şart...
25.04.2023 08:14 - Son Güncelleme: 25.04.2023 08:14
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından normal emeklilik sürecinde olduğu gibi EYT kapsamında binlerce başvuru geliyor