Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!
Emeklilik süreci yaklaşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi emekli maaşını daha fazla yükseltmesidir. Emekli olmadan hemen önce yapmanız gerekenlerle birlikte, maaşınızı biraz daha yükseltebilirsiniz. Emekliliğinize yalnızca 1.261 gün kala çalıştığınız kurumu değiştirerek emekli maaşınızı daha yükseltebilir ve kazancınıza kazanç katabilirsiniz! İşte emekli olmadan hemen önce yapılması gerekenler! 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da tüm çalışma hayatına bakılıyor ve en çok prim ödenen kurum esas alınıyor.
21.08.2021 14:44
- Son Güncelleme: 21.08.2021 14:44
Emekli maaşınızı yükselterek paranızı ikiye katlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanların hayalini kurduğu konulardan birisi kuşkusuz emeklilik olmaktadır. Emekli olarak rahat bir nefes almak ve çalışmadan günler geçirmenin keyfini sürmek isteyen vatandaşlar, bir yandan da emeklilikte alacağı kazancı düşünüyor. Emekli olduğunuzda tazminat alacağınız gibi, emekli maaşınızı yükselterek kazancınızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Emekli maaşının yükseltmenin ise çok kolay bir yolu bulunuyor. 1.261 gün ile emeklilik statüsünde değişiklik yapılıyor.