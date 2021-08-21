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Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Emeklilik süreci yaklaşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi emekli maaşını daha fazla yükseltmesidir. Emekli olmadan hemen önce yapmanız gerekenlerle birlikte, maaşınızı biraz daha yükseltebilirsiniz. Emekliliğinize yalnızca 1.261 gün kala çalıştığınız kurumu değiştirerek emekli maaşınızı daha yükseltebilir ve kazancınıza kazanç katabilirsiniz! İşte emekli olmadan hemen önce yapılması gerekenler! 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da tüm çalışma hayatına bakılıyor ve en çok prim ödenen kurum esas alınıyor.

21.08.2021 14:44 - Son Güncelleme: 21.08.2021 14:44
Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Emekli maaşınızı yükselterek paranızı ikiye katlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanların hayalini kurduğu konulardan birisi kuşkusuz emeklilik olmaktadır. Emekli olarak rahat bir nefes almak ve çalışmadan günler geçirmenin keyfini sürmek isteyen vatandaşlar, bir yandan da emeklilikte alacağı kazancı düşünüyor. Emekli olduğunuzda tazminat alacağınız gibi, emekli maaşınızı yükselterek kazancınızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Emekli maaşının yükseltmenin ise çok kolay bir yolu bulunuyor. 1.261 gün ile emeklilik statüsünde değişiklik yapılıyor.

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Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa bile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişebiliyor.

Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Fakat son 3.5 sene, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008 yılından öne sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 senedeki çalışmaları belirliyor.

Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Emeklilik tarihinden önceki son 7 senenin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Bundan dolayı 10 sene Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız dahi emekliliğinize bin 261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

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