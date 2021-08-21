Parayı ikiye katlayın! Emekli maaşını yükseltmenin en kolay yolu! 1.261 gün ile emeklilik statünüz değişebilir!

Emekli maaşınızı yükselterek paranızı ikiye katlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanların hayalini kurduğu konulardan birisi kuşkusuz emeklilik olmaktadır. Emekli olarak rahat bir nefes almak ve çalışmadan günler geçirmenin keyfini sürmek isteyen vatandaşlar, bir yandan da emeklilikte alacağı kazancı düşünüyor. Emekli olduğunuzda tazminat alacağınız gibi, emekli maaşınızı yükselterek kazancınızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Emekli maaşının yükseltmenin ise çok kolay bir yolu bulunuyor. 1.261 gün ile emeklilik statüsünde değişiklik yapılıyor.