Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar
Dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmaktan çekinenler araç almak istiyor. Araç almak isteyenlerin sayısı arttıkça ikinci el araç fiyatları da sıfır otomobil fiyatına yaklaştı hatta bazı markalarda geçti. Otomobil sahibi olmak isteyenler araştırmalarına devam ederken markalar sıfır araçlarda kaçırılmayacak kampanyalar yapmaya başladı. İşte markaların 200 bin liranın altında satışa sunulan sıfır araçları...
25.02.2021 15:07
- Son Güncelleme: 25.02.2021 15:11