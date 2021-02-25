Bugünkü
Takvim

Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmaktan çekinenler araç almak istiyor. Araç almak isteyenlerin sayısı arttıkça ikinci el araç fiyatları da sıfır otomobil fiyatına yaklaştı hatta bazı markalarda geçti. Otomobil sahibi olmak isteyenler araştırmalarına devam ederken markalar sıfır araçlarda kaçırılmayacak kampanyalar yapmaya başladı. İşte markaların 200 bin liranın altında satışa sunulan sıfır araçları...

25.02.2021 15:07 - Son Güncelleme: 25.02.2021 15:11
Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. Milliyet'te yer alan habere göre, 2021 senesine de süratli başlayan sektörde markalar, Şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Peki 200 bin lira bandının altında sıfır araç var mı? İşte firmaların 200 bin liranın altında satışa sunduğu en uygun otomobilleri...

Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Fiat
Egea Sedan Easy tavsiye edilen kampanyalı fiyat 130.900 TL. Firmanın tavsiye edilen liste fiyatı ise 135.900 TL.

Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Renault
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 model tavsiye edilen liste fiyatı 141.050 TL. 2021 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanya! İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır arabalar

Dacia
Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 2021 model tavsiye edilen satış fiyat 141.900 TL. Aracı almak isteyenler fiyat farkıyla çeşitli opsiyonlar da ekleyebiliyor.