GaleriEkonomi

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak için yurt içi ve yurt dışı yolculuklarını tercih eden vatandaşlar İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

17.01.2020 17:01 - Son Güncelleme: 17.01.2020 17:02
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular havalimanına gelmeye başladı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar nedeniyle öğle saatlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcular görevliler tarafından işlem yapılan kontuvarlara yönlendirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan Hayalim demişti! O projede son durum havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan "Hayalim" demişti! O projede son durum havadan görüntülendi