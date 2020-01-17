İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de 'Yarıyıl tatili' yoğunluğu

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak için yurt içi ve yurt dışı yolculuklarını tercih eden vatandaşlar İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

17.01.2020 17:01 - Son Güncelleme: 17.01.2020 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





