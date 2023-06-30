Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, 4C’Lİ, EYT’liye büyük fırsat: 34.206 TL için ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az önce geldi

Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.