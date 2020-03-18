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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim isim tüm liste! 2+1 3+1 TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları için tıklayınız!

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinin tamamlanmasıyla ev sahibi olup olmadığını sorgulayan kişiler, TOKİ Arnavutköy çekiliş sonuçları için araştırma yapıyor. Haberimizden kurada çıkan isimleri görebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bugün yapılan Arnavutköy 2+1 kura çekilişinin ardından yarın 3+1 çekilişi de tamamlanacak. 2+1 tipinde 2625 konut yapılacak. 100 bin sosyal konut projesinde yapılacak konutlar Başkan Erdoğan'ın himayesinde olacak. İşte, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ve çekiliş asil yedek tüm listesi...

18.03.2020 18:10 - Son Güncelleme: 18.03.2020 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





