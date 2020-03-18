TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim isim tüm liste! 2+1 3+1 TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları için tıklayınız!
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinin tamamlanmasıyla ev sahibi olup olmadığını sorgulayan kişiler, TOKİ Arnavutköy çekiliş sonuçları için araştırma yapıyor. Haberimizden kurada çıkan isimleri görebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bugün yapılan Arnavutköy 2+1 kura çekilişinin ardından yarın 3+1 çekilişi de tamamlanacak. 2+1 tipinde 2625 konut yapılacak. 100 bin sosyal konut projesinde yapılacak konutlar Başkan Erdoğan'ın himayesinde olacak. İşte, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ve çekiliş asil yedek tüm listesi...
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. 18 Mart TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim tüm liste çekiliş ardından belli oluyor. Başvuru yapan yüzbinlerce kişi de TOKİ çekiliş sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. Youtube hesabından canlı yayınlanan kura çekiminde okunan isimler liste halinden yayınlanıyor. Haberimizden belli olan isimleri öğrenebilir ve TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. TOKİ'nin bugünkü çekilişinde 2+1 ev sahipleri belliolacak. İşte, ev sahibi olmaya hak kazanan isimler…