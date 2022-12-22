2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU HEPSİ DEĞİŞTİ! İşsizlik maaşı, tazminat, rapor parası, borçlanma, Bağ-Kur primi….
Yeni asgari ücret belli oldu. Bu ücretin kime, nasıl yansıyacağı da ortaya çıktı. İşsizlik maaşından stajyer, intörn, muhtar gelirlerine, rapor ve tazminatlara pek çok kazançta, primlerde ve borçlanmada tutarlar yeni asgari ücretle değişiyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak da kolaylaşıyor. İşte yeni yılda milyonları bekleyen tutarlar...
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. 5 bin 500 lira 35 kuruş olan net asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren yüzde 54.54 zamla 8 bin 500 lira olarak uygulanacak. Asgari ücretin brütü de 10 bin lira olacak. Belirlenen tutar sadece bu ücretle çalışanlara değil, çok geniş bir kesime etki edecek. Öncelikle asgari ücretteki artışın diğer çalışanların maaşına zincirleme bir yansıması olacak.
- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlara yansıyacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.
Halen işsizlik maaşı en az 2 bin 588 lira 40 kuruş, en çok 5 bin 176 lira 80 kuruş. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin lira, en çok 8 bin liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 969 lira, en çok 7 bin 939 lira geçecek.
- TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek.