Baş döndüren kampanya! Şimdi araba alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın! 0 KM ve 2. el araç alacaklar dikkat!

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun faizli krediler hakkında araştırma yapıyor. Ayaklarını yerden kesme hayali kuran ve araç almak isteyen vatandaşlar için aklı başından alan gelişme! 0 KM ve 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için sunulan kredi kampanyasına göre; 50 bin TL krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. 50.000 TL* tutarındaki kredinizi, %1,54 faiz oranı ile 48 aya varan vade ile ödeyebilirsiniz.