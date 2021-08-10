Baş döndüren kampanya! Şimdi araba alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın! 0 KM ve 2. el araç alacaklar dikkat!
Araba almak ve daha konforlu bir şekilde seyahat etmek, araç sahibi olmak isteyenlerin en büyük hayali. 0 KM sıfır araçlar ve 2. el arabalarda fiyatlar son zamanlarda cep yakmaya devam ederken, vatandaşlar da uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Kamu ve özel bankalar da uygun faizli krediler sunarak müşteri çekme yarışına girmiş durumda. Son olarak açıklanan Yeşil Işık Taşıt Kredisi'ne göre çektiğiniz 50 bin TL krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. İşte, uygun faizli taşıt kredisi hakkında merak edilen bilgiler!
10.08.2021 10:57
- Son Güncelleme: 10.08.2021 10:57
Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun faizli krediler hakkında araştırma yapıyor. Ayaklarını yerden kesme hayali kuran ve araç almak isteyen vatandaşlar için aklı başından alan gelişme! 0 KM ve 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için sunulan kredi kampanyasına göre; 50 bin TL krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. 50.000 TL* tutarındaki kredinizi, %1,54 faiz oranı ile 48 aya varan vade ile ödeyebilirsiniz.