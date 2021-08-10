Bir gecede 30 lira eksi yazmıştı! Altın dibe doğru uçuyor! Sert hareketler sonrası gözü kararttı!

Altın fiyatları sert hareketler sonrası dibi görüyor! Bir gecede 30 lira düşüş yaşayan altın adeta dibe doğru uçuyor. Uzun süredir kademeli olarak yükselen altın bir anda sert çakıldı. Bu beklenmedik düşüşün sebebi ise merak edilmeye başlandı. Uzmanlara göre ise bu bir yatırım fırsatı olarak nitelendirilebilir. Yatırımcıları tedirgin eden altın ile ilgili gelişmelere son yorumlar haberimizde!