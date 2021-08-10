Bir gecede 30 lira eksi yazmıştı! Altın dibe doğru uçuyor! Sert hareketler sonrası gözü kararttı!
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken, altın dibi gördü. Bir gecede yaşanan 30 TL'ye varan düşüşün sonrasında altın fiyatları geri çekilmişti. Gram altında da 500 TL'ye yaklaşan altın büyük düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları ise bu sert düşüşün sebebini ve ne kadar süreceğini merak ediyor. Altındaki düşüşün en temel sebebi ise ABD'den gelen veriler olarak görülüyor. İşte, altının rotasına ilişkin son veriler!
10.08.2021 09:42
- Son Güncelleme: 10.08.2021 09:42
Altın fiyatları sert hareketler sonrası dibi görüyor! Bir gecede 30 lira düşüş yaşayan altın adeta dibe doğru uçuyor. Uzun süredir kademeli olarak yükselen altın bir anda sert çakıldı. Bu beklenmedik düşüşün sebebi ise merak edilmeye başlandı. Uzmanlara göre ise bu bir yatırım fırsatı olarak nitelendirilebilir. Yatırımcıları tedirgin eden altın ile ilgili gelişmelere son yorumlar haberimizde!
Milliyet'in haberine göre; Prof. Dr. Sefer Şener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Altındaki düşüşün en temel nedeni ABD'den gelen olumlu veriler. Beklenenin üzerinde istihdam artışının yaşanması ve diğer ekonomik verilerin güçlü gelmesi piyasada şöyle bir algı oluşturdu. ABD ekonomisi beklenenden daha hızlı gelişip toparlanıyor.