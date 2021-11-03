Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün bekleyenlere erken emeklilik müjdesi! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti.

Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Bakanlık tarafından hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.