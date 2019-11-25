Trendyol Efsane Günler indirimli markalar listesi! Trendyol 25-29 Kasım hangi ürünlerde yüzde kaç indirim var?

Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Fakat yine kısıtlı stok sebebiyle bilgisayar başında sabahlayan bir kitle yok değil. Black Friday indirimleri Türkiye'de de aktif olarak uygulanıyor. Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Peki Trendyol 25-29 Kasım hangi ürünlerde kaç para indirim var? Trendyol Efsane Günler indirimler listesi haberimizde...