Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Açıklamada, her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğu da ifade edilerek yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarla sürekli temas halinde olunduğu, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.