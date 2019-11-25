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Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin doğusunda Kafkaslar'a açılan kapısı konumunda bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Noel nedeniyle 20 Aralık'tan önce sınırı geçmek isteyen şoförler bu konuda yetkililerden yardım istedi.

25.11.2019 15:12 - Son Güncelleme: 25.11.2019 15:12
Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Gürcistan sınırındaki kapıda kuyruklarına neden oldu.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde 5 kilometreyi bulunan tır kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Sarp Mülki İdare Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı içinde modernizasyonu tamamlanarak açılışı yapılan sınır kapısında dönemsel olarak farklı sebeplerden araç yoğunluğunun arttığı belirtildi.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Sarp Sınır Kapısı'nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye'nin önemli kapılarından olduğuna işaret edilen açıklamada, son günlerdeki tır kuyruğunun, sınır kapısının Gürcü tarafında yaşanan yavaşlamadan kaynaklandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu

Açıklamada, her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğu da ifade edilerek yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarla sürekli temas halinde olunduğu, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

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