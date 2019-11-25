Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu
Türkiye'nin doğusunda Kafkaslar'a açılan kapısı konumunda bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Noel nedeniyle 20 Aralık'tan önce sınırı geçmek isteyen şoförler bu konuda yetkililerden yardım istedi.
25.11.2019 15:12
- Son Güncelleme: 25.11.2019 15:12
Açıklamada, her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğu da ifade edilerek yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarla sürekli temas halinde olunduğu, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
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