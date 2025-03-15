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Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda kuyumcuların artık kesme altın satışı yapması yasaklandı. Peki ellerinde kesme altın bulunan vatandaşlar ne yapacak? Kesme altının gram altından farkı nedir? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilen soruları yanıtladı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 18:00
Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

Artık kesme altın satışı yapılamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kuyumculukla iştigal eden işletmelerde kesme altın satışı yasaklandı.

Kesme altın satışı yasaklandı!

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

KESME ALTIN SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

ELİNDE KESME ALTIN OLAN VATANDAŞ NE YAPACAK?

Düzenleme sonrası elinde kesme altın olan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. A Haber ekranlarına çıkan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşlara paniğe kapılmamaları gerektiğini açıkladı.

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

"VATANDAŞ ELİNDEKİ KESME ALTINI BOZDURABİLECEK"

Kesme altın dediğimiz astar altınların satışı üretimi yasaklandı. Artık vatandaşlar eski usül paketli gram altınlara yönelecek. Ancak elinde kesme altın olan vatandaşlarımız paniğe kapıldı "neler oluyor?" diyerek. Ancak vatandaşlarımız elinde bulunan kesme altınları kuyumcusuna bozdurabilecek. Kuyumcu da bu vatandaşın elindeki altınları alıyor ve hurdaya atıyor. Tekrar satamıyor. Vatandaşlarımızın korkmasına gerek yok.

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

"PAKET ALTINA KIYASLA DAHA UCUZA GELİYORDU"

Sadece bu astar altınlar artık tarih oldu. Fiyat farkı vardı. Paket altına kıyasla gramında 20-25 TL oynuyordu daha ucuza geliyordu bunlar. O yüzden vatandaşlar bunu tercih ediyordu. Kuyumcular için değişen bir şey yok. Paketli gram altını satmaya devam edecekler.

Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

Sonuçta külçe gram altınlar da 24 ayar. Değişen bir şey yok. Ayarları aynı. Sadece paketleme maliyeti ve işlenmesinden dolayı ekstra maliyeti oluyordu. Vatandaş da yatırım amaçlı aldığı için paketlenmesini önemsemiyordu.