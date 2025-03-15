Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı

Artık kesme altın satışı yapılamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kuyumculukla iştigal eden işletmelerde kesme altın satışı yasaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.