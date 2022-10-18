Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG... Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ!

Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Emekliler her sene 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. Son olarak SGK tarafından yapılan açıklamada taban tutarların 3.000 ile 5.000 TL arasında olacağı duyuruldu. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte banka banka promosyon ücret listesi!