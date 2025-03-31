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Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Bankaların konut kredisi faiz oranlarını artırması, ev almayı planlayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki, güncel faiz artışlarıyla birlikte 500 bin TL konut kredisi çeken bir kişi, toplamda ne kadar geri ödeme yapacak? İşte güncel hesaplamalar ve detaylar.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 08:45
Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Son haftalarda konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Geçen hafta bir kamu bankasında %2,59 seviyesinde olan faiz oranı, bu hafta %3,09'a yükseldi. Artış yalnızca kamu bankalarıyla sınırlı kalmadı; özel bankalar ve katılım bankaları da faiz oranlarını güncelledi.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Özel ve Kamu Bankalarında Son Durum

Kamu Bankaları: %2,68'den %2,99'a çıktı.

Özel Bankalar: %2,68 olan faiz oranı %2,85 seviyesine yükseldi.

Katılım Bankaları: Geçen hafta %2,60 seviyesindeyken, şu an %2,85'e yükseldi.

Şu anda piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı %2,85 ile özel bankalarda bulunuyor.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

500 Bin TL Konut Kredisi Çekenler Ne Kadar Geri Ödeyecek?

Faiz oranlarındaki bu artış, kredi çekenlerin toplam geri ödeme tutarlarını da doğrudan etkiliyor. Aşağıda 500 bin TL kredi için bankalara göre geri ödeme tutarlarını bulabilirsiniz:

Banka Faiz Oranı (%) Toplam Ödeme (TL) Aylık Taksit (TL)
Kamu Bankası 2,99 1.638.000 13.650
Özel Banka 2,85 1.590.000 13.250
Katılım Bankası 2,85 1.590.000 13.250

Not: Hesaplamalar ortalama 120 ay (10 yıl) vade üzerinden yapılmıştır. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Bayram Tatili Kredi Süreçlerini Yavaşlattı! Başvurular Beklemeye Alındı

Bankalarda bayram dolayısıyla kredi başvuru süreçlerinin yavaşladığı gözlemleniyor. Değerlendirme süreçleri uzarken, kredi faizlerindeki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte kredi çekmeyi düşünenlerin, bankaların güncel politikalarını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü bayram sonrasında da faizlerde yukarı yönlü hareketlerin sürebileceği tahmin ediliyor.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Son Durum

Konut kredisi faizlerindeki artışa paralel olarak, ihtiyaç kredilerinde de ciddi yükselişler yaşandı. İşte bazı bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları:

Banka Faiz Oranı (%) Toplam Ödeme (TL) Aylık Taksit (TL)
Garanti BBVA 3,69 672.099 55.769
İş Bankası 4,7 722.859 59.999
Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
DenizBank 3,79 677.043 56.181
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli) 4,49 712.156 59.107

Görüldüğü gibi, ihtiyaç kredisi faizleri de oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Uzun vadeli kredi çekenler için toplam geri ödeme tutarı büyük bir yük oluşturuyor.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Konut Kredisi Çekmeden Önce Ne Yapmalısınız?

Konut kredisi faizlerinin yükselmesi uzun vadeli kredi kullanacak bireyler için ciddi maliyet artışına neden oldu. Bu nedenle kredi çekmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi büyük önem taşıyor:

Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyin.

Toplam Geri Ödeme Miktarına Bakın: Sadece faiz oranına değil, kredinin toplam maliyetine odaklanın.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Vade Süresini İyi Planlayın: Daha uzun vadeler aylık taksiti düşürse de toplam ödeme miktarını artırır.

Bankalarla Görüşerek Güncel Kampanyaları Sorun: Bazı bankalar dönemsel olarak faiz indirimi yapabiliyor.

Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı %2,85 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar ilerleyen günlerde değişebilir. Kredi çekeceklerin güncel faiz oranlarını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

📢 NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır