Bankalar oranları güncelledi; 500 bin TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Son haftalarda konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Geçen hafta bir kamu bankasında %2,59 seviyesinde olan faiz oranı, bu hafta %3,09'a yükseldi. Artış yalnızca kamu bankalarıyla sınırlı kalmadı; özel bankalar ve katılım bankaları da faiz oranlarını güncelledi.

Özel ve Kamu Bankalarında Son Durum Kamu Bankaları: %2,68'den %2,99'a çıktı. Özel Bankalar: %2,68 olan faiz oranı %2,85 seviyesine yükseldi. Katılım Bankaları: Geçen hafta %2,60 seviyesindeyken, şu an %2,85'e yükseldi. Şu anda piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı %2,85 ile özel bankalarda bulunuyor.

500 Bin TL Konut Kredisi Çekenler Ne Kadar Geri Ödeyecek? Faiz oranlarındaki bu artış, kredi çekenlerin toplam geri ödeme tutarlarını da doğrudan etkiliyor. Aşağıda 500 bin TL kredi için bankalara göre geri ödeme tutarlarını bulabilirsiniz: Banka Faiz Oranı (%) Toplam Ödeme (TL) Aylık Taksit (TL) Kamu Bankası 2,99 1.638.000 13.650 Özel Banka 2,85 1.590.000 13.250 Katılım Bankası 2,85 1.590.000 13.250 Not: Hesaplamalar ortalama 120 ay (10 yıl) vade üzerinden yapılmıştır. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

Bayram Tatili Kredi Süreçlerini Yavaşlattı! Başvurular Beklemeye Alındı Bankalarda bayram dolayısıyla kredi başvuru süreçlerinin yavaşladığı gözlemleniyor. Değerlendirme süreçleri uzarken, kredi faizlerindeki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte kredi çekmeyi düşünenlerin, bankaların güncel politikalarını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü bayram sonrasında da faizlerde yukarı yönlü hareketlerin sürebileceği tahmin ediliyor.