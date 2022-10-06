TÜFE %7.05'e çıktı! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li emekli memura Ocak 2023'te 11.225,55 maaş verisi açıklandı! 3 aylık enflasyona göre 2023 ZAMLI maaş TABLOSU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 3 aylık zam oranı ve maaş farkları ortaya çıktı. Son dakika emekli memur zammı hesaplı tablo! 3 aylık enflasyona göre emekliye yüzde 7.05 zam oluşurken, memura %8 artışa ilaveten enflasyon farkı dikkat çekti. Ocak zammı için bekleyiş devam ederken şimdiden büyük tablo gün yüzüne çıktı. Peki emekli memur ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim, ne kadar maaş alacak? İşte 2023 ocak zammı hakkında merak edilenler!