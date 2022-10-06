TÜFE %7.05'e çıktı! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li emekli memura Ocak 2023'te 11.225,55 maaş verisi açıklandı! 3 aylık enflasyona göre 2023 ZAMLI maaş TABLOSU!
Emekli memur Ocak 2023 zammı için belirleyici olan enflasyon verisinin Eylül rakamları ortaya çıktı. Buna göre 3 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Geriye ise 3 veri kaldı. TÜİK'in diğer toplam 6 aylık enflasyon rakamlarıyla Ocak zammı kesinleşecek. Vatandaşlar Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla 3 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaşlarını hesaplamaya başladı. Taban aylıkta memura 11.225,55, memura emeklisine 7.493, 81, emekli taban aylıkta 2000 öncesi SSK 5.725,24, 2000 sonrası SSK 3.549,34! İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...
06.10.2022 10:09 - Son Güncelleme: 06.10.2022 10:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 3 aylık zam oranı ve maaş farkları ortaya çıktı. Son dakika emekli memur zammı hesaplı tablo! 3 aylık enflasyona göre emekliye yüzde 7.05 zam oluşurken, memura %8 artışa ilaveten enflasyon farkı dikkat çekti. Ocak zammı için bekleyiş devam ederken şimdiden büyük tablo gün yüzüne çıktı. Peki emekli memur ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim, ne kadar maaş alacak? İşte 2023 ocak zammı hakkında merak edilenler!