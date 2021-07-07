Bankamatik kartı olan herkes için müjde: Sicil affına bakılmaya gerek dahi olmadan başvuranlar için şartsız 25 bin TL ödeme…
Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı sebebiyle kara listeye aldıkları şahıslar hem kredi çekmek de hem de kredi kartı alabilmek da zorlanıyorlar. Bunun üstüne çoğu şahıs nasıl kredi alabileceğini yada nasıl kredi kartı çıkartabileceklerini inceleme yoluna vardılar. Hem kredi kartı borcunuz da hem de kredi borcunuz da kredi kayıt bürosu her yaptığını aşaması tek tek kayıt altına alabilmektadır. Bu süreçte tüm kayıt bulgularınız bankalara ulaştırılmaktadır. Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür.
Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı sebebiyle kara listeye aldıkları ve kredi notu düşük olan fazlası vatandaş amacıyla kredi çekmek bundan sonra korkulur rüya gibi bir şey oldu. 25 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı gerçekleştiren bankalar da mevcut. Maalesef yüksek faiz oranları uygulasalar da fazlası bankanın kredi vermediği düşünülecek olursa bu şartlarda kabul edilebilir.
Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür. 25000 TL'lik kredi veren bankalar ve koşulları Garanti BBVA kredi koşulları Açıklamış olduğu koşullarını taşıyan kişilere kredi sunmaktadır ve kredi vermesi için kefil istemektedir. Ayrıca bankanın gerekli görmesi durumunda ipotek, teminat göstermeniz de gerekmektedir. Ancak birçok banka 25 bin lira için ipotek istemez.