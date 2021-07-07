Bankamatik kartı olan herkes için müjde: Sicil affına bakılmaya gerek dahi olmadan başvuranlar için şartsız 25 bin TL ödeme…

Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı sebebiyle kara listeye aldıkları şahıslar hem kredi çekmek de hem de kredi kartı alabilmek da zorlanıyorlar. Bunun üstüne çoğu şahıs nasıl kredi alabileceğini yada nasıl kredi kartı çıkartabileceklerini inceleme yoluna vardılar. Hem kredi kartı borcunuz da hem de kredi borcunuz da kredi kayıt bürosu her yaptığını aşaması tek tek kayıt altına alabilmektadır. Bu süreçte tüm kayıt bulgularınız bankalara ulaştırılmaktadır. Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür.

07.07.2021 12:11 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





