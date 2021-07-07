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Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

Özellikle pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların sayısı artarken borçları nedeniyle avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi geldi. Bankalar vatandaşlara destek olmak ve ekonomik olarak nefes almaları amacıyla kampanyalar sunuyor. Peki borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? 5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak verildiği için acil nakit ihtiyaçları da karşılanabiliyor. En düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi veren bankaların şartlarının neler olduğu da gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

07.07.2021 12:30 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:33
Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

Özellikle pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların sayısı artarken borçları nedeniyle avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi geldi. Bankalar vatandaşlara destek olmak ve ekonomik olarak nefes almaları amacıyla kampanyalar sunuyor. Peki borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? 5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak verildiği için acil nakit ihtiyaçları da karşılanabiliyor. En düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi veren bankaların şartlarının neler olduğu da gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

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Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

Pandemiden dolayı ekonomik zorluklar çeken ve borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar bankaların uygun faiz oranları ile borç kapatma kredisi detaylarını, şartlarını öğrenmek istiyor. Bu noktada Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri, şartlar nelerdir? Sorgulamalarını da arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapıyor. Borç kapamak amacıyla 5.000-10.000-20.000 T veren bankaların kredi fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşların merak ettiği bilgileri derledik.

Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)

Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)

Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)

Garanti BBVA

ING Bankası

Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

QNB Finansbank,

Yapı Kredi Bankası