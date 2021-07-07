Avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi şartları…

Özellikle pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların sayısı artarken borçları nedeniyle avukatlık, icralık olanlara kredi müjdesi geldi. Bankalar vatandaşlara destek olmak ve ekonomik olarak nefes almaları amacıyla kampanyalar sunuyor. Peki borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? 5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak verildiği için acil nakit ihtiyaçları da karşılanabiliyor. En düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi veren bankaların şartlarının neler olduğu da gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ayrıntılar…