KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 13 Ağustos 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar
PTT'de çalışmak amacıyla yapılacak olan müracaatlar amacıyla ilk olarak PTT doğrultusundan doldurulması mecburi tutulmuş olan müracaat formunun doldurulması gereklidir. Başvuru formundan sonra personel adayları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olan sınava girmelilerdir. Yazılı sınavdan PTT doğrultusundan belirlenmiş olan puanı alan kişiler, mülakata çağırılır.
13.08.2022 09:18 - Son Güncelleme: 13.08.2022 09:18