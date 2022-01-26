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Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarıyla yarışıyor. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimileri yakınını getirenlere, kimileri kartla harcama yapanlara, kimileri de otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...

Çığıl Ön Yener
26.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, kampanyalarla tutar kat kat artıyor.

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Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

Kampanyalarda 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bankaların bazı kampanyaları:

Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL

AKBANK: 28 Şubat'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

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