Bankaların promosyon yarışı hızlandı! Emekliye 3.000 TL
Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarıyla yarışıyor. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimileri yakınını getirenlere, kimileri kartla harcama yapanlara, kimileri de otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...
26.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
Kampanyalarda 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.