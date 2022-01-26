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Haberler Ekonomi 200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile kurlardaki aşırı dalgalanma makul bir seviyeye çekilirken, fiyat istikrarı için tarihi adım atıldı. Hesap sayısı 500 bini, büyüklüğü de 200 milyar lirayı buldu.

26.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden DönüşümKur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı bekleneni verdi.

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200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

TARİHİ DÜŞÜŞ OLDU
Kurlardaki aşırı dalgalanma makul seviyeye çekilirken, finansal ve fiyat istikrarı için tarihi bir adım atıldı.

200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

20 Aralık'ta 18.5 TL ile zirveyi gören dolar, o günün akşamında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yüzde 30 ile tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı.

200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Dolardaki oynaklığı bitiren ve kuru 13-14 TL arasına çeken bu yeni enstrüman kapsamına daha sonra şirketler de dahil edilirken, altın hesapları da uygulamaya katıldı.

200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Gerek vatandaşların gerekse de şirketlerin büyük ilgisini çeken kur korumalı hesapların büyüklüğü 200 milyar liraya dayandı. Bu kapsamda açılan hesapların sayısı ise 500 bine ulaştı.

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