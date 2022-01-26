200 milyar TL 500 bin hesap! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile kurlardaki aşırı dalgalanma makul bir seviyeye çekilirken, fiyat istikrarı için tarihi adım atıldı. Hesap sayısı 500 bini, büyüklüğü de 200 milyar lirayı buldu.
26.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı bekleneni verdi.
Gerek vatandaşların gerekse de şirketlerin büyük ilgisini çeken kur korumalı hesapların büyüklüğü 200 milyar liraya dayandı. Bu kapsamda açılan hesapların sayısı ise 500 bine ulaştı.