Bankaların faiz yarışı sürüyor! Temmuz ayı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!

Temmuz ayı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Bankalar arasında mevduat faiz yarışı kızıştı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları sıklıkla değişiyor Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine neden oluyor. Vadeli mevduat hesabınıza toplu para yatırarak 32 gün vadede kazancınıza ekstra bir katkı sağlayabilirsiniz. İşte bankaların sunduğu vadeli mevduat hesabı faiz oranları!