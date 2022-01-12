Bankaların faiz oranları güncellendi! 2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…

Yıllarca yaptıkları birikimlerine kredi çekerek katkı sağlamak ve yapmak istediklerini yerine getirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Yeni yılla birlikte güncel oranlar ve ödeme koşulları da değişiklik gösterirken 2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları tek tek banka şubelerini gezmenize gerek kalmadan haberimizde yer alıyor. Çekeceğiniz miktara göre aylık ödeyeceğini ücret de değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.