Bugün poşetini alan A101’e koşuyor! 11,95 TL’den satılıyor! Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı…

Evine en yakın A101 market şubesine gitmek isteyenler her hafta Perşembe günleri satışa sunulan aktüel ürünlerin neler olduğunu merak ediyor. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler için haberimizde market ürünlerinin ne kadardan satışa sunulduğunu derledik. Yarın Tat bakliyat ürünleri 11,95 TL'den satılacak ve yarın poşetini alan A101'e koşacak. Bakliyat çeşitleri, bebek bezi, havlu kağıt, bulaşık deterjanı gibi daha pek çok seçenek bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Ocak'ta televizyon çeşitlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor.