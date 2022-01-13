2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? İşte ek zam ve taban maaşlar
Gözler oradaydı! 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim aylığı alanlar zam farkı yattı mı? Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanan milyonlarca vatandaş maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. En düşük emekli maaşının da belirlenmesinin ardından 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaşların hesaplara yatması için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarına göre belirlenen yeni zam oranları önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak. Öte yandan 2000 yılı öncesi ve sonrası SSK, Bağ Kur emekli maaş ödemelerinde de zam oranları ve tarihler merak edilmeye başladı. İşte 2022 zamlı emekli maaş ödemelerinde son durum.
13.01.2022 08:51
- Son Güncelleme: 13.01.2022 08:51
2022 Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?
2022 Ocak ayında emeklinin alacağı zamlı maaş oranları belli oldu. SSK ve Bağ Kur emeklileri başta olmak üzere tüm memur emeklileri de yeni oranları merak etmeye başladı.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekli maaşlarında 2022 yılı için ciddi oranda zam yapıldı. Enflasyon oranı kadar yapılan zammın yanı sıra ek zamlar ve emekli maaşı taban oranında da artış yapılmasına karar verildi. Buna göre yapılan yeni artışla beraber, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.