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Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

90 gün boyunca geri ödeme mödeme yok! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bir hayli banka kampanyalı kredilerini duyurmaya başladı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta 'Bayram kredisi kampanyası'nı vatandaşlara açıkladı. Kampanya kredisi kapsamında özel sektör çalışanları, emekliler ve kamu personelleri faydalanabiliyor. 3 ay ertelemeli kredi ödemesi için faizler 1.51'den başlarken, kredinin ödeme vadesi ise 36 ay olarak açıklandı. Bu anlamda bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.

takvim.com.tr
11.07.2021 09:33 - Son Güncelleme: 11.07.2021 09:33
Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

Kurban Bayramı'nın yanaşmasıyla birlikte bir hayli banka kampanyalı bayram kredilerini duyurmaya başladı. Özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalı kredi fırsatları ise dikkat topluyor. Kamu bankası olan Vakıfbank, tüm gereksinimler için 36 ay vade ile 'Bayram kredisi kampanyası'nı duyurdu. Vakıfbank'ın bu kampanyası kapsamında aylık akdi faiz oranı da 1.51'e düşürüldü. Bu bağlamda bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.

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Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

Düşük faizli kredi fırsatı!

Kamu bankalarında diğer özel bankalara göre daha az kredi imkanı sunuluyor. Bunlardan biri olan Vakıfbank, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlara kredi kolaylıkları sunmaya devam ediyor. Başvuruları devam eden kredi için ödeme vadesi 36 ay olarak açıklandı.

Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

'Bayram Kredisi Kampanyası' kapsamında verilen kredi de aylık akdi faiz oranlarının 1.51'den başlayacağı açıklandı. Kampanya kredisi kapsamında özel sektör çalışanları, emekliler ve kamu personelleri 3 ay geri ödemesiz krediden yararlanabiliyor.

Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

Vakıfbank 'Bayram Kredisi Kampanyası' kapsamında çalışanlar SMS ile anında başvuru yaparak kredi imkanına sahip olabiliyor.

Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

SMS ile kredi başvurusu yapmak için;

Vakıfbank 'Bayram Kredisi Kampanyası'ndan SMS ile yararlanmak için KREDI, TC Kimlik numarası, Aylık Gelir yazarak 5724'e gönderebilirsiniz.

Örnek SMS; KREDI 11111111111 3000