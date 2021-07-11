Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!
90 gün boyunca geri ödeme mödeme yok! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bir hayli banka kampanyalı kredilerini duyurmaya başladı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta 'Bayram kredisi kampanyası'nı vatandaşlara açıkladı. Kampanya kredisi kapsamında özel sektör çalışanları, emekliler ve kamu personelleri faydalanabiliyor. 3 ay ertelemeli kredi ödemesi için faizler 1.51'den başlarken, kredinin ödeme vadesi ise 36 ay olarak açıklandı. Bu anlamda bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.
Kurban Bayramı'nın yanaşmasıyla birlikte bir hayli banka kampanyalı bayram kredilerini duyurmaya başladı. Özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalı kredi fırsatları ise dikkat topluyor. Kamu bankası olan Vakıfbank, tüm gereksinimler için 36 ay vade ile 'Bayram kredisi kampanyası'nı duyurdu. Vakıfbank'ın bu kampanyası kapsamında aylık akdi faiz oranı da 1.51'e düşürüldü. Bu bağlamda bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.