Anında banka hesabınıza yatıyor! Çalışana SMS ile düşük faizli kredi müjdesi! 90 gün geri ödeme mödeme yok!

Kurban Bayramı'nın yanaşmasıyla birlikte bir hayli banka kampanyalı bayram kredilerini duyurmaya başladı. Özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalı kredi fırsatları ise dikkat topluyor. Kamu bankası olan Vakıfbank, tüm gereksinimler için 36 ay vade ile 'Bayram kredisi kampanyası'nı duyurdu. Vakıfbank'ın bu kampanyası kapsamında aylık akdi faiz oranı da 1.51'e düşürüldü. Bu bağlamda bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.