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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021'e tarihi düşüşlerle girdi. Gram altın haftanın son gününe 414 liradan başladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcıların altın hakkındaki sorularına cevap geldi. Uzman isimler altın fiyatları için kritik günü açıkladı. İşte detaylar...

05.03.2021 09:56 - Son Güncelleme: 05.03.2021 10:32
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Herkesin gözü kulağı dolar ve altın fiyatlarında. Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı.Çeyrek altın 682 lira seviyesinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında.

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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesinde konuşacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Aynı zamanda, yaptığı konuşmada Fed'in pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalarda etkili oldu.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Teknik açıdan bakıldığında, aşağı yönlü hareketin sürmesi beklenirken 1685 ve 1665 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1710 ve 1735 direnç seviyeleri önem arz ediyor.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

GRAM ALTIN
Ons altında yaşanan geri çekilme sürerken gram altın, kurdaki yükseliş sonrası değer kazanımını sürdürdü. Fed Başkanı Powell katıldığı toplantıda ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

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