Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesinde konuşacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.