Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar o günü işaret etti!
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021'e tarihi düşüşlerle girdi. Gram altın haftanın son gününe 414 liradan başladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcıların altın hakkındaki sorularına cevap geldi. Uzman isimler altın fiyatları için kritik günü açıkladı. İşte detaylar...
05.03.2021 09:56
- Son Güncelleme: 05.03.2021 10:32
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesinde konuşacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.