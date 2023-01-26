2 formülle 13. maaş verilecek! Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT'liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 5.500 üstü maaş alanlar...

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiyelere zam gelip gelmediğini merak ediyor. EYT'lilerin de bu fırsattan yararlanacağı ikramiye ödemelerinde yapılacak artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemelerin 2.750 liradan yapılıp yıllık kazancın 5.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!