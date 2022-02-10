Bankalardan Şubat 92 günlük vadeli mevduat faiz bombası! En yüksek faizle paranızı katladıkça katlayın! 15.000 TL'nin net kazancı 718,36 TL

92 günlük vadeli mevduat hesaplarından en yüksek mevduat getirisini elde etmek isteyenlere güzel haber az önce geldi. 92 günlük vadeli mevduat 15.000 TL'ye ne kadar kazanç sağlar? Parasını bankada tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel mevduat faiz oranlarını öğrenmek istiyor. 2022 Şubat ayında en yüksek faiz oranını uygulayan bankalar arasında Odeabank, Denizbank, AlternatifBank yer aldı. İşte birikimlerini 92 günlük vade ve yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere bankaların cazip fırsatları...