Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz! TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları

Burgan Bank ON Hesap

Burgan Bank ON Hesap ile %20,75 faiz oranlarını sunarak 32 günlük en cazip TL mevduat kazancını sunmaya devam ediyor. Üstelik gece vadeli ve gündüz vadesiz özellikleri sayesinde vatandaşlar dilediği gibi vadeli TL mevduat hesaplarını kullanarak dilediği gibi işlem yapabiliyorlar.