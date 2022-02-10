Bankalardan parası olana evlere şenlik faiz! TEB, İNG, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları
Bankaların mevduat hesaplarına ilgi son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Özellikle Aralık ayından itibaren başlatılan kur korumalı TL mevduat sistemi ile piyasalara Türk Lirası'na erişim rahatladığı ifade ediliyor. Bankaların kısa süre önce yüzde 20'nin üzerine çıkardığı 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında ise düşüş eğilimi görülmeye başladı. Yeniden %19 bandına kadar faizlerini düşüren bankalar dikkat çekiyor. Öte yandan TL birikimlerini en yüksek mevduat faizi veren banka üzerinde değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş ise yüksek hoş geldin faizi oranları düşmeden hesap açma işlemlerine başladılar. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.
10.02.2022 09:19
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:19
Kur korumalı TL mevduat sistemi ile yükselen faizlerin piyasalarda TL'ye erişimin rahatlaması ile doygunluğa ulaştığı ifade ediliyor.
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Burgan Bank ON Hesap
Burgan Bank ON Hesap ile %20,75 faiz oranlarını sunarak 32 günlük en cazip TL mevduat kazancını sunmaya devam ediyor. Üstelik gece vadeli ve gündüz vadesiz özellikleri sayesinde vatandaşlar dilediği gibi vadeli TL mevduat hesaplarını kullanarak dilediği gibi işlem yapabiliyorlar.