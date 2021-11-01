Bankalardan kulak kabartılacak kredi faiz teklifleri! Duyan başvuruya koştu! 1 Kasım Vakıf, Garanti, Akbank, Ziraat, Finans faiz oranları

Bankalardan kulak kabartılacak kredi faiz teklifleri! Duyan başvuruya koştu. Kredi çekip almak isteyenlerin 1,29 müjdesi verildi. Geçen haftayla birlikte kredi faiz oranları en çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek.