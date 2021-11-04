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Haberler Ekonomi Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Herkesin bildiği üzere Yük ve yolcu nakliyeciliği yapanlar taşıtların kış aylarında, kara yollarının güvenliği, can ve mal güvenliği sebebi ile kış lastiği takması zorunlu. Peki 2021-2022 kış lastiği programı ne vakit başlayacak? Kış lastiği kullanmamanın cezası kaç TL? İşte merak edilen soruların cevapları...

takvim.com.tr
04.11.2021 08:37 - Son Güncelleme: 04.11.2021 08:37
Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Peş peşe açıklandı. Yapmayan yanar ceza öder. Kış ayının gelmesi ve havaların belirli derecede soğuması sonrasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari vasıtalara kış lastiği zorunluluğu otomobil sahipleri doğrultusundan araştırılmaya başlanıldı. Kış lastiği zorunluluğu merakla araştırılırken aracına taktırmayanların cezası ise açıklandı. Yük ve yolcu nakliyeciliği yapan vasıtalar amacıyla kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

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Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

YAPTIRMAYAN PATLAR

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek emniyet sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari vasıtalar amacıyla kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor.

Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Kış lastiği uygulaması, yolcu ve eşya taşımalarında sarfedilen vasıtalar her sene 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde mecburi olarak kış lastiği kullanmaya başlayacak.

Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verdiği verilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü vasıtaların tahrikli dingilleri üzerindeki bütün lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin bütün lastiklerinin; ilaveten seyir sırasında değiştirilmek mecburiyetinde kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması mecburidir.

Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

Yük ve yolcu nakliyeciliği yapan vasıtalar amacıyla kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Kurallara uymayanlara ise Bakanlık doğrultusundan tespit edilen para cezası uygulanacak.

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