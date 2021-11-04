Ceza ödeyeceksiniz: 31 Aralık’a kadar yaptırmalısınız! Otomobil sahibi olan milyonlara şoke eden haber!

Peş peşe açıklandı. Yapmayan yanar ceza öder. Kış ayının gelmesi ve havaların belirli derecede soğuması sonrasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari vasıtalara kış lastiği zorunluluğu otomobil sahipleri doğrultusundan araştırılmaya başlanıldı. Kış lastiği zorunluluğu merakla araştırılırken aracına taktırmayanların cezası ise açıklandı. Yük ve yolcu nakliyeciliği yapan vasıtalar amacıyla kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.