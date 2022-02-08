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Haberler Ekonomi Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur'lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur'lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlara ve memur emeklilerine, yüzde 3.6 enflasyon farkı oluştu. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı ortaya çıktı. Geriye 5 veri kaldı...

08.02.2022 06:58 - Son Güncelleme: 08.02.2022 06:58
Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur’lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı.

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Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur’lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı.

Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur’lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Ayrıca 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi.

Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur’lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur’lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL

NASIL BELİRLENİYOR?
Maaş ve aylıklarında bir sonraki artışı Temmuz'da görecek olan memurlar ve memur emeklilerinin çifte zam alacağı ortaya çıktı.

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