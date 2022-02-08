Memur ve emekliye farklı maaş! SSK VE Bağ-Kur'lu ne alacak? En düşük emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 TL
Temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlara ve memur emeklilerine, yüzde 3.6 enflasyon farkı oluştu. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı ortaya çıktı. Geriye 5 veri kaldı...
08.02.2022 06:58
- Son Güncelleme: 08.02.2022 06:58
NASIL BELİRLENİYOR?
Maaş ve aylıklarında bir sonraki artışı Temmuz'da görecek olan memurlar ve memur emeklilerinin çifte zam alacağı ortaya çıktı.