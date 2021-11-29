Bankalardan bomba kampanya! 40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi!
Nakit sıkıntılarını kısa sürede çözmek ve düşük faiz oranları ile kolay ödeme seçeneklerinden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar anında kredi alabilecek. Aktif Bank bünyesinde hizmet veren NKolay ile sağlanan kredi desteği, şubelere gitmeye gerek kalmadan herkese 40 bin liraya kadar kredi veriyor. 1.000 TL'ye kadar 30 gün boyunca faizsiz kredi desteği de birçok kişinin nakit ihtiyacının giderilmesinde cazip teklifler sunmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisi…
NKolay'dan Herkese Anında Bin Lira!
Faizsiz ve masrafsız kredi kampanyası ile ilk 30 gün boyunca %0 faiz oranları ile nakit sıkıntısı çeken tüm vatandaşlara 1.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor.
Aktif Bank NKolay üzerinden verilen finansman türü, anında nakit arayanlar için finansman çözümleri sunmayı başarıyor. 30 gün vade ile faizsiz olarak geri ödenebilen kredi için ayrıca herhangi bir masraf ve ek ücret talep edilmiyor.
Dijital bankacılık alanında Türkiye'de birçok ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün için sıfır faiz ile sadece bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün için hesaplanmıştır. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Ayrıca Aktif Bank şubesiz ve dijital bankacılık hizmetlerini sunduğu NKolay üzerinden 40 bin liraya kadar da anında kolay nakit desteği sağlamaktadır.
NKolay Anında İhtiyaç Kredisi
Şubede sıra beklemek zorunda kalmadan ve yorucu prosedürleri geri bırakarak anında kolayca internet veya mobil şubeler üzerinden kolayca 40 bin liraya kadar düşük faizli kredi alabilirsiniz.