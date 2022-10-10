Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalardan ihtiyaç, konut, taşıt kredisi almak isteyenler dikkat! Kamu ve özel bankalar müşterileri için yeni kampanyalar başlattıklarını duyurdu. Aynı zamanda Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnafımıza 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizle destek vereceğiz.'' dedi. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...