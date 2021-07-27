1 sene geri ödemesiz 150.000 lira kredi! 81 ilde geçerli kredi kampanyası! Binlerce kişi faydalandı…
Bankalardan alınan ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin yanı sıra, üretim yapmak isteyen vatandaşlar da birçok kredi katkısından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası'nın başlattığı ve 81 ilde geçerli kampanya ile gerekli şartları taşıyan vatandaşlara 1 sene geri ödemesiz 150.000 lira kredi veriliyor. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor. Uygun görülen kişilere üretici başına 150.000 lira kredi veriliyor. İşte, üreticiler için kredi alma yolları hakkında merak edilen bilgiler!
1 sene geri ödemesiz 150.000 lira kredi desteği! Ziraat Bankası ve Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla kampanya başlatıldı. 84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları duyuruldu. 2020 yılında başlatılan birinci etap başvuruları 7 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Köye dönüş adı verilen krediden bugüne kadar binlerce üreticinin faydalandığı tahmin ediliyor. İşte; 1 sene geri ödemesiz 150.000 lira kredi desteği hakkında detaylı bilgiler!
Tarım ve hayvancılığı desteklemek ismine muhtelif kredi kampanyaları tertip eden Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlayacağını duyurdu. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."