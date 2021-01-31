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Dolar kuru için dikkat çeken tahmin! Net rakam verildi

Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalar 2021'e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolar kurunda ise 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? İşte dikkat çeken dolar tahmini...

31.01.2021 09:02 - Son Güncelleme: 31.01.2021 09:02
Dikkat çeken dolar tahmini

Piyasalar 2021'e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Borsadaki satışların düzeltme niteliğinde kalabilmesi finansal veriler ve TCMB'nin adımlarına bağlı.

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Dikkat çeken dolar tahmini

Piyasalar ocak ayına güçlü başladı. Fakat ayın son haftasında oldukça volatil bir görünüm sergilendi. Borsada ekim ayından bu yana en kötü performans gözlenirken BIST 100 Endeksi 50 günlük ortalamasını test etti.

Dikkat çeken dolar tahmini

Aynı şekilde haftalık bazda da sekiz haftalık ortalamalara geriledi. Endeksin haftalık verileri zirve dönüşlerinde iki ya da üç hafta düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Sonrasındaysa hızlı toparlanma gerçekleşmemişse gelinen seviyelerde bir süre yatay hareket gündeme geliyor. Ocak ayında borsa yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.

Dikkat çeken dolar tahmini

Dolar kuru 7,43 TL'den başladığı ayı 7,31'den tamamladı. Yüzde 1,56 değer kaybetti. Euro'daki değer kaybı yüzde 3 oldu. Altının onsu 1.892 dolardan başladığı ocak ayını 1.865 dolardan tamamladı ve yüzde 1,46 değer kaybetti.

Dikkat çeken dolar tahmini

Gümüşün onsu ise 26 dolardan 26,48 dolara yükseldi ve yüzde 1,85 değerlendi. Borsada ise hisse bazında güçlü hareketler görülüyor.