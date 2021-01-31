Dolar kuru için dikkat çeken tahmin! Net rakam verildi
Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalar 2021'e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolar kurunda ise 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? İşte dikkat çeken dolar tahmini...
31.01.2021 09:02
- Son Güncelleme: 31.01.2021 09:02
Aynı şekilde haftalık bazda da sekiz haftalık ortalamalara geriledi. Endeksin haftalık verileri zirve dönüşlerinde iki ya da üç hafta düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Sonrasındaysa hızlı toparlanma gerçekleşmemişse gelinen seviyelerde bir süre yatay hareket gündeme geliyor. Ocak ayında borsa yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.