Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı şöyle:

Ben şahsen, kredi kartı ile internetten alışveriş artık neredeyse günlük yaşamımızın zorunlu bir unsuru haline geldiği ve kredi kartı ile alışverişte de her zaman bir risk olduğu için, riskimi belirli bir limitte tutmayı tercih ediyorum. Bankaya onaysız limit artırmama talimatı verdim.