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Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Kredi kartı kullanan milyonlarca insanı yakından ilgilendiren haber geldi. Limit artırım ihtiyacı veya habersiz limit artırılması kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı bir durum. Peki eğer banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse, artan limitle yapılan harcamalardan müşteri sorumlu olur mu? Bu sorunun cevabını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdi.

13.02.2021 09:11 - Son Güncelleme: 13.02.2021 09:22
Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Milyonlarca kredi kartı sahibinin merak ettiği soru yanıt buldu. Özellikle salgın döneminde vatandaşların kredi kartıyla ödemeleri artınca, haliyle çeşitli hukuki sorunlar da arttı.

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Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı şöyle:
Ben şahsen, kredi kartı ile internetten alışveriş artık neredeyse günlük yaşamımızın zorunlu bir unsuru haline geldiği ve kredi kartı ile alışverişte de her zaman bir risk olduğu için, riskimi belirli bir limitte tutmayı tercih ediyorum. Bankaya onaysız limit artırmama talimatı verdim.

Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Fakat bütün kredi kartı sahipleri bankalarına limit talimatı vermiyor. Bunun üzerine bankalar, bankacılık mevzuatının izin verdiği çerçevede zaman zaman limit artırımına gidiyor.

Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Bankanın kural olarak limit artırımına gittiğini müşterisine bildirmesi gerekir. Bu bildirim müşterinin tercih ettiği iletişim yolları başta olmak üzere, cep telefonuna kayıt altına alınmış telefon görüşmesi, kısa mesaj, e-mail veya mektup ile olur.

Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?

Cevabı Yargıtay verdi
Eğer banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse, artan limitle yapılan harcamalardan müşteri sorumlu olur mu, sorusunun cevabını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdi.