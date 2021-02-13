Banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse harcamalardan müşteri sorumlu olur mu?
Kredi kartı kullanan milyonlarca insanı yakından ilgilendiren haber geldi. Limit artırım ihtiyacı veya habersiz limit artırılması kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı bir durum. Peki eğer banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse, artan limitle yapılan harcamalardan müşteri sorumlu olur mu? Bu sorunun cevabını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdi.
13.02.2021 09:11
- Son Güncelleme: 13.02.2021 09:22
Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı şöyle:
Ben şahsen, kredi kartı ile internetten alışveriş artık neredeyse günlük yaşamımızın zorunlu bir unsuru haline geldiği ve kredi kartı ile alışverişte de her zaman bir risk olduğu için, riskimi belirli bir limitte tutmayı tercih ediyorum. Bankaya onaysız limit artırmama talimatı verdim.