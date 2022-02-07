25,47, %30,95, 11,10 Memur ve emekliye zam sonrası bir zam daha! Memur ve emekliye ek zam ile birlikte 2023 yılı zam oranı belli oldu!
2022 yılının ilk enflasyon rakamlarının belli olmasının sonrasında memur ve emeklinin maaşlarında zam hareketliliği de görülmeye başladı. TÜİK doğrultusundan 3 Şubat'ta belirtiler Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında memurlara enflasyon farkı gündeme geldi. Geçtiğimiz 2021 yılının ikinci yarısı amacıyla meydana gelen enflasyon yüzde 25,47 olarak hesaplanmıştı. Memurlar ve memur emeklisi amacıyla 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak %30,95 oranında zam sonrasında ise Ocak ayında yüzde 11,10 olarak gerçekleşen enflasyon, 2022 yılının ilk ayında memurların ve emeklinin bir ileri zam döneminde yüzde 3,6 enflasyon farkı almasını sağlayacak. İşte memur ve emekliye enflasyon farkında yeni detaylar!
07.02.2022 08:30
- Son Güncelleme: 07.02.2022 08:30
2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara ve emekliye yapılacak zam oranı %5 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında bu oran yüzde 7,5'e çıkarıldı.
Memur ve emeklisinin toplu sözleşmeden doğan zam hakkı ise sabit olarak uygulanacak. 2022 yılı için böylece maaşlara ilk 6 aylık dönem için (ocak – temmuz) yüzde 7,5, ikinci 6 aylık dönem içinse yüzde 7 zam uygulanacak.
Memur ve Memur Emeklisinin 2023 Yılı Zamları Belli
Memur ve memur emeklisinin 2023 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranları da belirlenmişti. 2022 yılının ilk 6 ayı için uygulanacak yüzde 7'lik zammın yanı sıra bir sonraki yıl için de sabit uygulanacak zam oranları toplu sözleşme ile netleştirilmişti.