25,47, %30,95, 11,10 Memur ve emekliye zam sonrası bir zam daha! Memur ve emekliye ek zam ile birlikte 2023 yılı zam oranı belli oldu!

Memur ve Memur Emeklisinin 2023 Yılı Zamları Belli

Memur ve memur emeklisinin 2023 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranları da belirlenmişti. 2022 yılının ilk 6 ayı için uygulanacak yüzde 7'lik zammın yanı sıra bir sonraki yıl için de sabit uygulanacak zam oranları toplu sözleşme ile netleştirilmişti.