Bankalarda flaş Pazartesi operasyonu! TL için okkalı faiz geldi, hesap açana aylık 6.000 TL mevduat faizi veriliyor
TL vadeli mevduat ve kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Yeni ekonomi sistemi kapsamında TL'ye özendirme uygulamaları kapsamında başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında vatandaşlar birikimlerini daha avantajlı oranlar ile değerlendirmeye başladı. 31 Aralık haftasında 238 baz puanlık artış ile %19,47 olarak kayıtlara geçen TL mevduat faizleri bir önceki döneme göre ciddi bir artış göstermiş oldu. 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında en yüksek faiz kazancını sağlayan bankalar vatandaşların yüksek oranda birikimlerini değerlendirmesini sağlıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
Hoş geldin faizleri ile 90 güne kadar yüksek oranlardan net faiz getirisi elde etme fırsatı sunan birçok banka, uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranlarını da %0'a kadar indirmiş durumda.
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Ayrıca bankacılık hizmetlerinden de gün içinde yararlanarak vadesi bozulmadan para çekme ve yatırım avantajları da birçok hesap üzerinden kullanılabilmektedir. 32 günlük faiz hesaplama işlemlerinde yüksek oranlardan yararlanmak isteyenler, çalışmadan sadece bankaya belirli miktar para yatırarak aylık iyi bir gelir elde etmesi sağlanacak.
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
En yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar araştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 aylık süre içinde yüzde 17 – 18 seviyesinden %22,50'ye kadar yükselen mevduat faiz oranları, en düşük mevduat limitlerinde bile cazip oranlarda faiz getirisi sunmaya devam ediyor.