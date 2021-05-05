Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor! Borcunuz varsa korkmayın!
Türkiye'de son yarıyıllarda vatandaşlar ödeme güçlüğü pandemi dolayısıyla arttı. Borçlarını çeviremeyen vatandaşlar kara listeye düşmeden yaşadıkları meseleye takat arıyorlar. Bu gidişatta olan kişilere ise müjde gibi haber bankalar tarafından verildi. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları can simidi oldu. Bu bankalar kampanya kapsamında 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi veriyor. Bu kredi kampanyasından yararlanan vatandaşlar borçlarını tek bir yere toplayabiliyor ve kolay ödeme seçeneklerinden faydalanarak ekonomik olarak rahatlıyor.
Değişik bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları bölen vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriliyor. Bu kredi imkânı ile kişiler borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen alıcılar ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.
Salgın dönemi ile birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladık. İşyerini açamayan binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar, karşısında maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar.