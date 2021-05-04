Belki aylar belki yıllar var! Herkes bu sorunun yanıtını araştırıyor! 4A-4B-4C SSK Bağ-Kur maaş hesaplama işlemi
Günümüzde farklı iş bölümlerinde çalışan milyonlarca vatandaş bir yandan emekli olacağı günleri beklerken diğer yandan da alacağı maaşın miktarını hesaplıyor. Emekli olmak için iki önemli kriter karşımıza çıkıyor. Birincisi sigortanın yatırıldığı tutar, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkındaki detayları öğrenmek üzere hem uzman yorumlarını okuyor hem de hesaplama işlemlerini takip ediyor. Yazımızda merak edilen bilgileri tüm çalışanlar için detaylı bir şekilde derledik.
Emekli olmak için gün sayan çalışanlar ne kadar maaş alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere emeklilikte iki önemli detay var. Emeklilik maaş ödemesi için primin yatırıldığı miktar ve emekli olmak için ise prim günü ve ne zaman sigorta girişi yapıldığı büyük önem arz ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda çalışanlar için SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları yazımızda derledik.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.