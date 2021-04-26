RAMAZAN İMSAKİYE
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Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Tamamlanıp açılışı yapıldığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı son sürat devam ediyor. Bölgenin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbul ile Çanakkale arasındaki ulaşım süresini azaltacak olan projenin yapımında 1500 gündür 5 bine yakın personel gece gündüz çalışıyor. Açılışına bir yıldan kısa bir süre kalan köprüdeki çalışmaların son durumu görüntülendi.

26.04.2021 12:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:27
Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana 1500 gündür aralıksız sürdürülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün temelinin 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmasının ardından ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya şantiyelerinde 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor.

Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Ocak ayında tamamlanan "kedi yolu"nun ardından ana kablo montajının sürdüğü köprünün silueti belirginleşmeye başladı.

Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.