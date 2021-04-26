Açılışına sadece aylar kaldı! 5 bin kişi 1500 gündür aralıksız çalışıyor | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Tamamlanıp açılışı yapıldığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı son sürat devam ediyor. Bölgenin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbul ile Çanakkale arasındaki ulaşım süresini azaltacak olan projenin yapımında 1500 gündür 5 bine yakın personel gece gündüz çalışıyor. Açılışına bir yıldan kısa bir süre kalan köprüdeki çalışmaların son durumu görüntülendi.

26.04.2021 12:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





