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Haberler Ekonomi Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

Bankalara borcu bulananlar düşük faiz oranları ve vadeler ile tüm borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı elde edecekler. 2022 yılında borçlarından kurtulmak isteyenlere özel sunulan cazip seçenekler sayesinde bankaların vatandaşlara destekleri devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve diğer birçok bankacılık avantajları ile borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek yapılandırmak isteyenler bu avantajlardan yararlanabilecekler. QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası ve Halkbank'tan kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik sayısız avantaj sağlanıyor. İşte borçlarını ödemekte zorlananlar için avantajlı destekler.

takvim.com.tr
02.02.2022 14:23 - Son Güncelleme: 02.02.2022 14:23
Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi

QNB Finansbank başka bankalara ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borcu olanlar için destek kredisi sunuyor. Bankalara olan borçlarını QNB'ye aktaranlara özel yeniden düşük faiz oranları ile yapılandırma fırsatları sunulurken, uygun vadeler sayesinde de geri ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

Diğer bankalara olan borçları için ihtiyaç kredisi borcunun tamamı için transfer işlemlerine olanak sağlanmaktadır. Ancak kredi kartı borçları için banka üzerinden kısmı ödeme yapılabilecektir.

Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

QNB Finansbank Borç Transfer Kredisi ile %2,24'ten başlayan faiz oranları ile 36 aya kadar vade seçenekleri bir arada sunuluyor. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek rahatça ödemek isteyenlere avantajlı oranlarda ödeme planları hazırlanmaktadır.

Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

Halkbank Borç Taksitlendirme Kampanyası

Halkbank müşterilerine özel Paraf kart sahipleri için kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlara cazip seçenekler sunuluyor. Borç Taksitlendirme imkanı veya Sonradan Taksitlendirme fırsatlarından yararlanarak vatandaşların rahat bir ödeme dönemi geçirmeleri sağlanacak. Borç Taksitlendirme hizmeti ile %1,80 faiz oranları ve 12 ay vade fırsatları ile taksitlendirme avantajları uygulanır.

Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! 20 ve 30 bin TL...

Sonradan taksitlendirme işlemlerinde ise 50 TL'den 30.000 TL'ye kadar tüm borçların 3 – 18 ay arasında vadeler ile taksitlendirilmesi sağlanıyor. %1,80 faiz oranları ile 18 aya kadar sonradan taksitlendirme fırsatı sağlanarak vatandaşların kredi kartı borçlarını kolayca ödemeleri hedefleniyor.

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