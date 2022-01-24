Bankalar yarışa girdi, emekli maaşını taşıyanları ödüllendiriyor! 2.750 TL’ye kadar promosyon fırsatı! Akbank, Garanti, TEB…

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş her ay seçtiği bankadan maaşını alıyor ve yeni taşıma işlemi yapanlar promosyondan yararlanıyor. Bankalar adeta birbirleriyle yarışa girdi ve emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara bir sefere mahsus promosyon ödemesi yapıyor. 2.750 TL'ye kadar promosyon fırsatı yakalanıyor, tabii bunun için bazı şartlar ön plana çıkıyor. Bankaların promosyon ödemesi için hangi şartları sunduğu, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Akbank, Garanti, TEB gibi daha pek çok bankanın emekli promosyon miktarı!