Bankalar yarışa girdi, emekli maaşını taşıyanları ödüllendiriyor! 2.750 TL’ye kadar promosyon fırsatı! Akbank, Garanti, TEB…
2022 yılıyla birlikte en merak edilen konular arasında emekli promosyonu yer alıyor ve hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı araştırılıyor. 2.750 TL'ye kadar ödeme almak mümkün. Emekli vatandaşlar maaşını taşıyacağı bankayı seçmeden önce kaç lira promosyon ödemesini hangi şartlar kapsamında ödeyeceğini öğrenmek ve bunu tek tek bankaları dolaşmadan öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırıyor. Akbank, Garanti, TEB gibi daha pek çok bankanın emekli promosyon ödeme miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş her ay seçtiği bankadan maaşını alıyor ve yeni taşıma işlemi yapanlar promosyondan yararlanıyor. Bankalar adeta birbirleriyle yarışa girdi ve emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara bir sefere mahsus promosyon ödemesi yapıyor. 2.750 TL'ye kadar promosyon fırsatı yakalanıyor, tabii bunun için bazı şartlar ön plana çıkıyor. Bankaların promosyon ödemesi için hangi şartları sunduğu, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Akbank, Garanti, TEB gibi daha pek çok bankanın emekli promosyon miktarı!
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
VAKIFBANK
1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.
Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.