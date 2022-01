2022 Ocak Bağkur (4B) ek ödeme dahil maaş tablosu: Bu hafta hesaplarda! 1735-1844-1952-2000 TL üzeri alana... Noktası virgülüne kadar hesaplandı!

TAHSİS NUMARASINA GÖRE BAĞKUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ 2022

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde 3 ve 1 olanlara her ayın 26'sında k 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde 2 ve 0 olanlara her ayın 28'inde maaşları peşin ödenir.