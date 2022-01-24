2022 Ocak Bağkur (4B) ek ödeme dahil maaş tablosu: Bu hafta hesaplarda! 1735-1844-1952-2000 TL üzeri alana... Noktası virgülüne kadar hesaplandı!
Noktası virgülüne kadar hesaplandı! 2022 Ocak Bağkur (4B) ek ödeme dahil maaş tablosu: Bu hafta hesaplarda! 1735-1844-1952-2000 TL üzeri alana... Bağkur emekli maaş hesaplama prosedürü hakkında araştırmalar hız kazandı. 1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldiği merak edildi. Milyonlarca vatandaşın alacağı zamlı maaşlar 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. İlk ödeme 17 Ocak'ta SSK emeklilerine yapıldı. Bağkur emeklileri yüzde 25.47 zamlı maaşlarını ve yeni aylıktan hesaplanan ek ödemelerini bu hafta hesaplarında görecek.
24.01.2022 15:37
- Son Güncelleme: 24.01.2022 15:38
Emekli maaşlarının belli olmasının ardından ödeme günleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşı belli oldu. İlk ödeme 17 Ocak'ta SSK emeklilerine yapılmaya başlanmıştı. SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de yüzde 25.47 zamlı maaşlarını bu hafta hesaplarında görmeye başlayacak. Zam sonrası Bağkur emeklileri alacağı maaşın tam tutarını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 Ocak ayı Bağkur emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL Bağkur emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte tüm detaylar!