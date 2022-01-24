2022 Ocak Bağkur (4B) ek ödeme dahil maaş tablosu: Bu hafta hesaplarda! 1735-1844-1952-2000 TL üzeri alana... Noktası virgülüne kadar hesaplandı!

SSK VE BAĞKUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

2022 yılında emeklilerinin yapılan zamlar sonrasında buna göre zamlı olarak alacakları maaşları ise şu şekilde güncellendi:

- SSK (2000 Öncesi): 3.290 TL

- SSK (2000 Sonrası): 2.500 TL