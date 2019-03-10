EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.