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EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaşını bekleyen vatandaşlar, 'EYT yasası çıkacak mı' sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili gelişmeler neler? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son açıklamalar...

10.03.2019 14:14 - Son Güncelleme: 10.03.2019 14:14
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu internette en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemi meşgul EYT ile ilgili vatandaşlar merak içinde. Konu ile ilgili son açıklama, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son durum nedir? İşte ayrıntılar...

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelen bir soruya Binali Yıldırım şöyle cevap verdi:

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

"Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek? Gayet açık."

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

BAKAN SELÇUK'UN EYT AÇIKLAMASI

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? Son durum nedir?

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.

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