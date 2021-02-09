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HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

Merkez Bankası'nın flaş hamleleri ile dolar kuru son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Doların sürekli olarak düşüşünün ardından yatırımcılar "dolar düşmeye devam edecek mi?" sorusunun yanıtını ararken HSBC'den flaş bir tahmin geldi. Küresel finans devlerinden biri olan HSBC dolar tahminini düşürdü. İşte detaylar…

09.02.2021 17:28 - Son Güncelleme: 09.02.2021 17:35
HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

HSBC, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yılsonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50'ye indirdi.

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HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

Kurum değerlendirmesinde "Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir.

HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz" ifadelerini kullandı.

HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

Raporda TL'deki gerçek değere dönüşün sebebi 5 temel nedene dayandırdı.

- Merkez Bankası'nın politikasındaki sağlamlık.
- Cari açıkta süren azalma.
- Dolardan vazgeçiş için koşulların normalleşmesi.
- TL varlıklara karşı dış talebin artışı.
- Şeffaf para politikası.

HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

ABD'Lİ ŞİRKETTEN DE DOLAR TAHMİNİ
Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olan ve mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. yaptığı Dolar/TL tahmini ile dikkatleri çekti.

Son günlerde hareketli günler geçiren dolar kuru dikkat çeken bir dönemden geçiyor. Şubat ayına sert düşüşlerle başlayan dolar/TL haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor.

2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı.