HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?

ABD'Lİ ŞİRKETTEN DE DOLAR TAHMİNİ

Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olan ve mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. yaptığı Dolar/TL tahmini ile dikkatleri çekti.

Son günlerde hareketli günler geçiren dolar kuru dikkat çeken bir dönemden geçiyor. Şubat ayına sert düşüşlerle başlayan dolar/TL haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor.

2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı.