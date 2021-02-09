HSBC'den flaş dolar tahmini! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi?
Merkez Bankası'nın flaş hamleleri ile dolar kuru son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Doların sürekli olarak düşüşünün ardından yatırımcılar "dolar düşmeye devam edecek mi?" sorusunun yanıtını ararken HSBC'den flaş bir tahmin geldi. Küresel finans devlerinden biri olan HSBC dolar tahminini düşürdü. İşte detaylar…
ABD'Lİ ŞİRKETTEN DE DOLAR TAHMİNİ
Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olan ve mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. yaptığı Dolar/TL tahmini ile dikkatleri çekti.
Son günlerde hareketli günler geçiren dolar kuru dikkat çeken bir dönemden geçiyor. Şubat ayına sert düşüşlerle başlayan dolar/TL haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor.
2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı.